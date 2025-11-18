На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД ФРГ призвал Сербию показать стремление в ЕС санкциями против России

Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль напомнил Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, в том числе санкционной, с Евросоюзом, для вступления в политическое объединение. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Вадефуль провел встречу с сербским коллегой Марко Джуричем, после которой заявил, что »Украина ведет борьбу за свободу не только для себя, но и для всей Европы».

«Нам нужна четкая поддержка со стороны всех государств Европейского Союза, а также стран, стремящихся к нему присоединиться», — сказал Вадефуль.

По его словам, Сербия должна доказать, что «идет четким путем к Евросоюзу» синхронизацией внешней политики и введением санкций против России.

До этого президент Сербии Александар Вучич отказался гарантировать, что Белград продолжит придерживаться позиции по отказу от антироссийских санкций. При этом он отметил, что решение по санкциям могут изменить в правительстве страны или в совете национальной безопасности.

Ранее Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в Евросоюз.

