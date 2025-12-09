Путин: Россия пытается закончить войну, начавшуюся с госпереворота в Киеве

Россия пытается закончить войну, которая началась с госпереворота на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развития гражданского общества и правам человека.

«Мы пытаемся ее закончить, вынуждены делать это вооруженным путем», — сказал он.

До этого Владимир Путин напомнил, что Донбасс был частью РСФСР, но из-за решения Владимира Ленина регион передали Украине. Как отметил глава государства, Донбасс является исторической территорией России.

22 февраля 2014 года, на Украине произошел государственный переворот в результате трехмесячного противостояния между сторонниками и противниками евроинтеграции, получившего название «евромайдан». От власти был отстранен действующий президент страны Виктор Янукович. 23 февраля постановлением Верховной рады исполняющим обязанности президента Украины был назначен спикер Рады Александр Турчинов.

Ранее Путин заявил, что «вся Украина наша».