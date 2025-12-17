Ягудин отметил деградацию женского одиночного катания в России

Бывший олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в шоу «Каток» высказался о возможном регрессе в развитии российского женского одиночного катания.

«Действительно произошла стагнация и, может быть, даже и деградация в нашем женском одиночном фигурном катании. Но это также и сказалось на мировой арене. У них своя изоляция, у нас своя изоляция», — заявил Ягудин.

Петросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее Фигуристка Петросян призналась, что не дотягивает до Щербаковой и Трусовой.