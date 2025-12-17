На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Резидента РФ задержали в Таиланде за вербовку россиянок для скам-центров в Мьянме

Mash: в аэропорту Таиланда задержали вербовщика скам-центра
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Резидента России подозревают в вербовке моделей из РФ для скам-центров в Мьянме и Камбодже. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, мужчину задержали в аэропорту Бангкока в момент, когда он должен был отправиться на Родину, в Душанбе.

Известно, что девушек он находил в социальных сетях. Новым знакомым он предлагал работу в модельном бизнесе и заманивал хорошей зарплатой и карьерными перспективами. После того, как россиянки приезжали в Таиланд, их вывозили в соседние страны для работы в центрах, где их заставляли обманывать людей.

Мужчина, по данным канала, несколько лет прожил в Москве, но перебрался в Таиланд. Он хорошо знает не только русский, но и китайский, что позволяло ему вербовать в том числе и гражданок КНР.

На данный момент задержанный находится в иммиграционной тюрьме Таиланда. Его подозревают в «национальном мошенничестве».

Ранее россиянку похитили и сделали рабыней в скам-центре в Мьянме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами