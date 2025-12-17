Резидента РФ задержали в Таиланде за вербовку россиянок для скам-центров в Мьянме

Резидента России подозревают в вербовке моделей из РФ для скам-центров в Мьянме и Камбодже. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, мужчину задержали в аэропорту Бангкока в момент, когда он должен был отправиться на Родину, в Душанбе.

Известно, что девушек он находил в социальных сетях. Новым знакомым он предлагал работу в модельном бизнесе и заманивал хорошей зарплатой и карьерными перспективами. После того, как россиянки приезжали в Таиланд, их вывозили в соседние страны для работы в центрах, где их заставляли обманывать людей.

Мужчина, по данным канала, несколько лет прожил в Москве, но перебрался в Таиланд. Он хорошо знает не только русский, но и китайский, что позволяло ему вербовать в том числе и гражданок КНР.

На данный момент задержанный находится в иммиграционной тюрьме Таиланда. Его подозревают в «национальном мошенничестве».

Ранее россиянку похитили и сделали рабыней в скам-центре в Мьянме.