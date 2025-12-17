Россияне назвали блюда из кино для создания новогодней атмосферы

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курица в меду из «Игры престолов» лидировала в топе любимых блюд россиян к Новому году
Barillo_Images/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины россиян предпочитают включать фильмы и сериалы в новогодние праздники. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION и торговой сети «Перекресток» со ссылкой на свой опрос.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» лидировала в списке киноработ, создающих новогоднюю атмосферу большинства россиян. На втором месте — комедия «Один дома», а на третьем — фильмы о Гарри Поттере. Среди фильмов и мультфильмов, приносящих праздничное настроение, тоже оказались: «Карнавальная ночь», «Елки», «Падал прошлогодний снег», «Гринч — похититель Рождества», «Отпуск по обмену», «Реальная любовь», «Четыре Рождества» и «Привет семье!».

Россияне также назвали свой топ показанных в фильмах и сериалах любимых блюд, которые создают новогоднюю атмосферу. Лидером среди них оказалась курица в меду из «Игры престолов». Второе место заняла заливная рыба из «Иронии судьбы». Также респонденты захотели видеть на своем праздничном столе пиццу из «Черепашек-ниндзя», сливочное пиво из «Гарри Поттера» и яблочный штрудель с кремом из «Бесславных ублюдков».

Ранее сообщалось, что россияне принялись читать книги о жилищном праве на фоне «эффекта Долиной».

