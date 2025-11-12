Песков: в Европе действительно есть милитаристская атмосфера

Кремль согласен с заявлением президента Сербии Александра Вучича о том, что Евросоюз готовится к войне с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

«Такая атмосфера действительно есть, это плохо», — сказал Песков.

Накануне Александар Вучич заявил о подготовке европейских стран к войне с Россией и необходимости усиления сербской армии. По словам президента, первоочередной задачей является усиление Военно-воздушных сил страны.

Позже первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал на опасность милитаризации Европы. В качестве примера он привел попытку ГУР Украины угнать МиГ-31 с ракетой «Кинжал» и отправить истребитель на территорию Румынии, входящей в НАТО. Такое развитие событий – уже предпосылка для конфликта.

11 ноября газета The Wall Street Journal писала, что Европа находится между «войной и миром» из-за беспилотников над территорией стран блока. По данным журналистов, европейские лидеры подозревают, что за «целой серией» разрушительных атак якобы «стоит Россия».

