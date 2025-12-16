В офисе Зеленского раскрыли роль «коалиции желающих» в гарантиях безопасности

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что лидеры стран так называемой «коалиции желающих» выразили готовность разместить «силы поддержки» на территории республики в рамках гарантий безопасности после завершения конфликта с Россией. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на телемарафон.

Жовква подчеркнул, что европейцы определились с конкретикой. По его словам, американцы также говорили о гарантиях безопасности, однако работа продолжается.

«Мы четко понимаем, кто из европейских стран в каких форматах может помогать Украине сохранять мир. Ведь такой формат будет работать после того, как будет достигнуто перемирие на территории Украины, и в будущем надо будет не повторить российскую агрессию», — сказал Жовква.

Подробности гарантий безопасности для Украины пока опубликованы не были. Однако по итогам берлинских переговоров 14-15 декабря европейские лидеры обнародовали совместное заявление с гарантиями безопасности для республики.

Они указали, что численность украинских Вооруженных сил должна остаться на уровне 800 тысяч человек, Украину необходимо принять в Европейский союз, а также нужно запустить механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США и международного сообщества. Также европейцы заявили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины.

