Германия колеблется в вопросе отправки войск на Украину

Германия поддержала идею о создании европейской военной миссии на территории Украины, однако сам Берлин колеблется в вопросе отправки собственных войск. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Так, министр обороны Борис Писториус счел предложение об отправке войск обоснованным, однако дал понять, что многие вопросы в рамках миссии на данный момент остаются без ответа.

По его словам, вопрос об участии немецких сил в миссии остается открытым, но зависит от мандата бундестага и того, «под чьим руководством что именно будет происходить, где и в каких рамках».

В то же время Писториус счел европейскую инициативу сигналом к тому, что ЕС готов брать на себя ответственность за безопасность на континенте.

После переговоров в Берлине, прошедших и 14 по 15 декабря, европейские лидеры сообщили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины. Силы планируется собрать в рамках «коалиции желающих» под руководством Европы и при поддержке США. Согласно плану, военные должны помочь Украине восстановить армию, обеспечивать контроль над воздушным пространством и безопасность на море, а также проводить операции на территории Украины.

