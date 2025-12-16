На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Германия колеблется в вопросе отправки войск на Украину

Der Spiegel: Германия колеблется в вопросе отправки своих войск на Украину
true
true
true
close
Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Германия поддержала идею о создании европейской военной миссии на территории Украины, однако сам Берлин колеблется в вопросе отправки собственных войск. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Так, министр обороны Борис Писториус счел предложение об отправке войск обоснованным, однако дал понять, что многие вопросы в рамках миссии на данный момент остаются без ответа.

По его словам, вопрос об участии немецких сил в миссии остается открытым, но зависит от мандата бундестага и того, «под чьим руководством что именно будет происходить, где и в каких рамках».

В то же время Писториус счел европейскую инициативу сигналом к тому, что ЕС готов брать на себя ответственность за безопасность на континенте.

После переговоров в Берлине, прошедших и 14 по 15 декабря, европейские лидеры сообщили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины. Силы планируется собрать в рамках «коалиции желающих» под руководством Европы и при поддержке США. Согласно плану, военные должны помочь Украине восстановить армию, обеспечивать контроль над воздушным пространством и безопасность на море, а также проводить операции на территории Украины.

Ранее в офисе Зеленского раскрыли роль «коалиции желающих» в гарантиях безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами