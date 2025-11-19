На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России заявили о предложении возобновить авиасообщение с США

Захарова: Россия предложила США возобновить авиасообщение, но прогресса нет
true
true
true
close
capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Российская сторона предложила США восстановить авиационное сообщение, однако прогресса по этому вопросу со стороны Белого дома не последовало. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС на полях медиафорума международного Клуба народного единства.

» ... мы (российская сторона. — «Газета.Ru») такое предложение сделали о возобновлении прямого авиасообщения [с США], которое, напомню, занимало 9 часов полета из Москвы в Нью-Йорк или Вашингтон. Никакого ответа нет до сих пор», — заявила она.

Дипломат подчеркнула, что за ответом на этот вопрос следует обращаться к американской стороне.

В начале ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что диалог России и США по двусторонним раздражителям идет, но не так быстро, как хотелось бы. Лавров подчеркнул, что в рамках диалога с Соединенными Штатами важно не ограничиваться вопросами работы посольств, но и заниматься налаживанием авиасообщения между странами и возвратом дипсобственности России.

Ранее посол заявил об отказе США обсуждать возобновление авиасообщения с РФ.

