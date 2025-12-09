На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США могут выйти из НАТО и сблизиться с Россией

FT: Стратегия нацбезопасности США говорит о сближении Вашингтона с Россией
Piroschka Van De Wouw/Pool/Reuters

США с учетом новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов могут выйти из НАТО и сблизиться с Россией. Об этом пишет газета Financial Times.

Как отмечается в материале FT, новая Стратегия нацбезопасности США демонстрирует определенную дилемму: либо ЕС откажется от политики, которая не нравится администрации президента Дональда Трампа, либо США пересмотрят свою поддержку НАТО.

«Если довести эту линию мышления до логического завершения, то можно увидеть, как США выходят из НАТО, дистанцируются от нынешних правительств Европы и навсегда сближаются с Россией», — говорится в сообщении издания.

Новая стратегия национальной безопасности США вызвала ярость у одного из европейских чиновников, писала Politico.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Ранее премьер Италии призвала Европу обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
