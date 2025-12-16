Украинский конфликт находится на важнейшем этапе в связи с «прорывом» в мирных усилиях США. С таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает портал The Standard.

По словам британского министра, у Великобритании и других европейских союзников Киева есть «четкая миссия» — продолжать помогать Украине в ее борьбе.

«Мы находимся на важнейшем этапе этой войны», — сказал Хили.

При этом он не стал раскрывать деталей предполагаемого «прорыва» на дипломатическом фронте.

16 декабря Владимир Зеленский назвал текущие переговоры по урегулированию украинского кризиса «самыми интенсивными и целенаправленными» с начала конфликта. По словам Зеленского в данном случае речь идет «не о паузе или временном неопределенном решении». И сейчас Украина «тесно сотрудничает с партнерами», чтобы положить конец военным действиям. При этом президент Украины подчеркнул, что Украине все еще нужна «та же самая сильная политическая поддержка», которую она получает с начала конфликта.

Ранее в России раскрыли план «осмелевшего» Зеленского сорвать мир на Украине.