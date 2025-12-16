На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туск пожаловался журналистам, что президент Навроцкий стал его игнорировать

Geert Vanden Wijngaert/AP

Премьер Польши Дональд Туск пожаловался журналистам, что президент страны Кароль Навроцкий перестал отвечать на его звонки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он предпринимал попытки тесного сотрудничества с президентом, но тот его игнорирует.

«Много-много недель нет никакой реакции, включая отсутствие ответов на телефонные звонки», — сказал Туск.

При этом он уточнил, что ранее Навроцкий не игнорировал его и отвечал на sms и звонки. Туск отметил, что не намеревается дружить с президентом, но «сотрудничество кажется необходимостью и конституционной обязанностью».

Больше всего премьера беспокоит отсутствие взаимодействия с Навроцким во внешней политике.

До этого президент Польши назвал Дональда Туска «худшим премьером» в истории Польши с 1989 года.

Он отметил, что представляет себе сотрудничество с премьером по принципиальным вопросам функционирования государства. При этом Навроцкий заметил, что поляки ждут, что при необходимости он и Туск вместе сядут за стол переговоров.

Заявление Навроцкого прозвучало 12 ноября на фоне недавнего инцидента, когда представители спецслужб не явились на традиционную встречу с президентом перед ежегодной церемонией повышения в звании офицеров армии и разведки. Главы спецслужб проигнорировали мероприятие впервые с 1989 года. Глава государства призвал их извиниться за отсутствие.

Ранее президент Польши раскритиковал Зеленского за отношение к Варшаве.

