Президент Польши назвал Туска худшим премьером страны

Damian Burzykowski/Global Look Press

Дональд Туск является «худшим премьером» в истории Польши с 1989 года. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу wPolsce24, передает РБК.

Глава государства отметил, что представляет себе сотрудничество с премьером по принципиальным вопросам функционирования государства, неизменно считая Туска худшим премьер-министром в истории Польши после 1989 года. При этом Навроцкий заметил, что поляки ждут, что при необходимости он и Туск вместе сядут за стол переговоров.

Заявление Навроцкого прозвучало на фоне недавнего инцидента, когда представители спецслужб не явились на традиционную встречу с президентом перед ежегодной церемонией повышения в звании офицеров армии и разведки. Главы спецслужб проигнорировали мероприятие впервые с 1989 года. Глава государства призвал их извиниться за отсутствие.

В августе Туск заявил о готовности отстаивать позицию правительства в диалоге с Навроцким. Поводом стала инаугурационная речь главы государства с курсом на «суверенную Польшу» и усиление армии. Премьер расценил слова президента как попытку узурпировать полномочия правительства.

Ранее Навроцкий сообщил, что в Польше скоро начнется работа над проектом новой конституции.

