На Запорожской АЭС сообщили о сохранении электропитания собственных нужд

Электропитание собственных нужд Запорожской АЭС сохранено. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«Электропитание собственных нужд станции сохранено. Специалисты выясняют точное место повреждения и объем необходимых работ. Как только позволит оперативная обстановка, будут незамедлительно начаты ремонтно-восстановительные работы», — сказано в сообщении.

Там также подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Так, радиационный фон в норме, а условия эксплуатации энергоблоков не нарушены, добавили в пресс-службе.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии «стыдливо» умалчивают сведения о том, что ЗАЭС обстреливает украинская армия.

13 декабря пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что ремонтная кампания на станции, которая длилась в течение 2025 года, завершается успешно, все плановые работы выполнены в полном объеме.

18 октября Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта поврежденных линий электропередачи. Объект находился без внешнего электроснабжения с 23 сентября. Позже в «Росатоме» заявили о стабилизации ситуации с электроснабжением на АЭС.

Ранее ЗАЭС полностью перешла на структуру российских атомных станций.