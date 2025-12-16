Премьер Польши раскрыл планы США на замороженные активы России

Премьер Туск: США призывают не изымать активы РФ, а оставить для сделки с Москвой

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Соединенные Штаты призывают Европу не изымать замороженные российские активы, а оставить их для сделки с Москвой по завершению конфликта. Его слова приводит украинское издание «Страна».

«Американцы говорят: оставьте эти российские активы, потому что сложно садиться с Путиным и говорить о компромиссах, одновременно забирая его деньги. Это американский аргумент, что здесь нужно быть очень осторожными и не ставить ситуацию на острие ножа», — сказал Туск.

Премьер Польши считает, что Вашингтон может быть и сам заинтересован в использовании части российских денег.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС сообщило, что руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана конфискации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита».

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее Зеленский призвал конфисковать замороженные активы России.