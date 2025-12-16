На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили, что не знают подробности о договоренностях Украины, Европы и США

Рябков: у РФ пока нет понимания, о чем Украина и Запад договорились в Берлине
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

У России пока нет понимания того, о чем представители Украины, стран Европы и США договорились во время встреч в Берлине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News.

«У нас нет понимания, что там имело место», — сказал дипломат.

Рябков также выразил уверенность в том, что стороны находятся на пороге решения украинского кризиса.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни США проведут переговоры с Россией по поводу достигнутых с украинской стороной договоренностей.

Трамп ранее говорил, что встретится сразу и с Зеленским, и с Путиным, когда соглашение по мирному урегулированию украинского конфликта будет достигнуто.

14 декабря в Берлине состоялись переговоры по урегулированию украинского конфликта при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера и Зеленского. Встреча продолжалась пять часов. Позже Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на Украине на переговорах в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов.

Ранее сообщалось, что Трамп дал Зеленскому всего несколько дней для принятия предложения по гарантиям.

Переговоры о мире на Украине
