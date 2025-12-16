Украину выкинут с Донбасса военным путем, если Киев не захочет идти на компромисс с Россией по территориям. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Не уйдешь, мы тебя выкинем оттуда военным путем. Если будешь говорить о демилитаризованной зоне в Донбассе, то Донбасс — это русская земля», — подчеркнул эксперт.

По словам Литовкина, киевский режим несамостоятелен, однако все же Украина пытается «выторговывать свои интересы». Как отметил аналитик, для Киева эта стратегия бессмысленна.

15 декабря американская делегация на переговорах в Берлине предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на вывод войск из Донбасса в рамках мирового соглашения.

По информации источника агентства Reuters, Зеленский не сказал четкого «нет», он запросил дальнейшие обсуждения. Украинский лидер балансирует на грани «между проявлением гибкости и разумности» в отношениях с американской администрацией и «избеганием делать уступки, которые бы отверг украинский народ».

Ранее в США рассказали, что препятствует достижению соглашения по Украине.