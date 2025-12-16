На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дочь Маргариты Тереховой призналась, что попала в фильм Дружининой после интервью с мамой на ТВ

Светлана Дружинина пригласила в фильм дочь Тереховой Анну после интервью с мамой
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Анна Терехова призналась, что Светлана Дружинина связалась с ней и пригласила сняться в новом фильме после того, как увидела ее по телевизору. В беседе с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что запомнила работу с режиссером на долгие годы.

Дочь Маргариты Тереховой отметила – Дружинина с первого дня была очень приветлива с ней. По ее словам, получив согласие на съемки, режиссер сразу же приступила к работе и стала подбирать для нее образ.

«Светлана Сергеевна пригласила меня сниматься в ее фильм, когда увидела меня по телевизору. Мы вместе с мамой давали интервью. Фильм назывался «Тайны дворцовых переворотов». Я приехала к ней, мы пообщались. Мне запомнилось, что Светлана Сергеевна была очень дружелюбна, сразу наговорила кучу комплиментов и маме, и мне. Там же на «Мосфильме» меня сразу же стали фотографировать, мы примеряли красивые костюмы, грим — в общем, как обычно у Светланы Сергеевны», – рассказала Анна Терехова.

Съемки у Дружининой актрисе запомнились своей «уникальной атмосферой». Терехова призналась, что только режиссер «Гардемаринов» умеет создавать ее на площадке.

«Все актеры, кто снимался у Светланы Сергеевны, говорят, что у нее на съемках есть уникальная атмосфера — насколько она заражает всех своей энергией. Она ведь очень хорошо знает свою работу, рассказывает интересно, всегда подсказывает артистам, что делать, дает советы. Мне, например, как молодой актрисе, она подсказывала какие-то моменты», – поделилась Терехова.

Ранее Анастасия Макеева призналась, что Светлана Дружинина довела ее до слез на съемках «Гардемаринов».

