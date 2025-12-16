В Казахстане заявили о бегстве сайгаков в Россию

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев заявил о бегстве сайгаков в Россию из-за того, что власти республики не справились с сокращением популяции животных. Об этом сообщает RTVI.

По словам министра, активно мигрируя весной и летом, стада сайгаков вытаптывают поля и уничтожают посевы кормовых культур, нанося огромные убытки фермерам как в России, так и в Казахстане. Нысанбаев уточнил, что численность сайгаков в Казахстане в 2025 году достигла рекордных 4 млн особей. По его словам, в период весенне-летней миграции стада животных вытаптывают сельхозугодья и уничтожают посевы кормовых культур, что приводит к значительным убыткам фермеров как в Казахстане, так и в России.

В конце июня сообщалось, что в Казахстане планируют истребить часть сайгаков, поскольку их численность резко выросла, и животные начали вредить сельскохозяйственным угодьям. Согласно данным за 2025 год, количество сайгаков на территории Казахстана достигает 3,9 млн особей, что в три раза превышает исторический максимум 1974 года (1,2 млн).

В мае власти Казахстана объявляли о частичном снятии запрета на охоту на сайгаков. Гражданам разрешили добывать не более 20% популяции, чтобы не навредить виду.

Опрошенные RTVI эксперты указывают, что с началом массовых отстрелов значительная часть сайгаков переместилась из Казахстана на территорию России.

