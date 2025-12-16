«Ловушка для мозга»: ИИ начал мешать россиянам думать и принимать решения

Из-за постоянного использования нейросетей в повседневной жизни взрослым людям становится все сложнее самостоятельно принимать решения. Привыкая к общению с искусственным интеллектом на фоне нехватки общения в реальной жизни, россияне попадают в ловушку и сталкиваются с дофаминовой петлей, предупредил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

«Исследования Гарвардского университета говорят о том, что взрослые, которые часто используют ИИ, поражаются »«когнитивной ленью». Искусственный интеллект снижает самостоятельность в принятии решений на 21%», — заявил эксперт в пресс-центре НСН.

Он напомнил о понятии «дофаминовая петля», которая по сути является ловушкой для мозга, вынуждающей человека вновь и вновь повторять действия ради вознаграждения. При этом порядка 29% взрослых пользователей обращаются к ИИ из-за отсутствия поддержки в реальной жизни со стороны близких людей, заключил специалист.

Напомним, также Трунов завил, что нейросети не только не помогают пользователям решать психологические проблемы, но и усугубляют их. Уровень депрессии и тревожности при общении с искусственным интеллектом возрастает на 27%, подчеркнул он.

Ранее эксперт объяснил, в чем нейросети пока не могут догнать психологов.