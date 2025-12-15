На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мурманского подростка отправили за решетку за избиение 72-летнего пенсионера

В Мурманской области осудили подростка, избившего пожилого мужчину
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Мурманской области 16-летнего подростка отправили за решетку за избиение 72-летнего пенсионера. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в апреле прошлого года в одном из дворов поселка Умба. Местный подросток по малозначительному поводу стал ссориться с 72-летним мужчиной — он из-за преклонного возраста находился в беспомощном состоянии.

В ходе конфликта юноша несколько раз ударил пенсионера ногами по голове. Когда пожилой мужчина попытался спрятаться от агрессора в своей квартире, подросток ворвался в жилище жертвы и продолжил его избивать кулаками, ногами и различными предметами.

Здоровью пенсионера был причинен тяжкий вред. Суд признал подростка виновным по пунктам «б, д, з» части 2 статьи 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии.

Ранее в Новосибирске пилот избил пенсионера и потребовал деньги за порванную футболку.

