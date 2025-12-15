На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Нет у нас влияния»: Фетисов объяснил позицию о статусе российского хоккея

Фетисов объяснил свои слова про то, что Россия — не хоккейная держава
Максим Блинов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов пояснил, что его недавние слова о том, что Россия «не очень хоккейная держава» связана не с уровнем развития хоккея внутри страны, а с утратой влияния на международной арене. Разъяснение прозвучало на YouTube-канале RTVI Новости.

«Я отреагировал на то, что если мы потеряли влияние, значит, нет у нас влияния сегодня именно на принятие решений. Если бы у нас был этот авторитет, наверное, мы по-другому могли бы себя позиционировать», — сказал Фетисов.

Ранее Фетисов, реагируя на недопуск России на ОИ-2026, заявил, что Россия — не хоккейная держава, у который нет авторитета для принятия масштабных решений.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут.

Ранее Овечкину предрекли победу на Олимпиаде-2026 в случае его участия.

