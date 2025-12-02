WSJ: Россия и США давно достигли бы соглашения по Украине, если бы не Европа

Россия и США давно могли бы достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине, если бы не Европа. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам французского чиновника, с которым беседовали авторы публикации, Вашингтон дистанцируется от ЕС. Как следствие, Европа находится в одиночестве и вынуждена рассчитывать на себя. Если бы не европейцы, [президент России Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп уже давно достигли бы соглашения».

Авторы подчеркивают, что детали мирного плана США по Украине, а также якобы стенограммы разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом «у многих оставили впечатление, что администрация Трампа больше заинтересована в улучшении связей и экономического сотрудничества с Россией, чем в защите трансатлантического альянса».

2 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге сообщила, что план США по урегулированию конфликта на Украине подвергся существенной доработке.

По словам представителя американской администрации, первоначальные пункты плана были серьезно пересмотрены, однако детали обсуждаются переговорщиками. Левитт также отметила, что США надеются на скорое завершение конфликта.

О том, что американская и украинская делегации не смогли договориться ни по одному ключевому пункту из плана США по урегулированию конфликта, сообщило и издание «Страна.ua».

