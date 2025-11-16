В Иране высказались о незадекларированных ядерных объектах

Глава МИД Аракчи: в Иране нет никаких незадекларированных ядерных объектов

В Иране нет никаких незадекларированных ядерных объектов. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи, передает ТАСС.

Глава МИД Ирана отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) знает обо всех ядерных объектах, расположенных на территории республики.

«Никакого обогащения на территории Ирана сейчас нет. Все соответствующие объекты подверглись атакам», — сказал Аракчи.

3 ноября резидент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран сейчас не обладает ядерным потенциалом. По словам главы Белого дома, у Исламской республики нет возможностей в ядерной сфере.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

А в ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между странами. Они нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп в обращении к нации назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и предотвращение ядерной угрозы.

Ранее Трамп заявил о настрое Ирана на договоренности с США по атому.