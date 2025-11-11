На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Ирландии заявила о приверженности военному нейтралитету

Новая глава Ирландии Коннолли заявила о приверженности военному нейтралитету
true
true
true
close
Brendain Donnelly/Shutterstock/FOTODOM

Президент Ирландии Кэтрин Коннолли заявила о приверженности сохранению военного нейтралитета страны. Ее слова приводит РИА Новости.

В своей речи на инаугурации политик подчеркнула, что Ирландия бережно хранит традиции нейтралитета и непрерывно ведет миротворческую деятельность с 1958 года.

«Ирландия имеет особенно хорошие возможности для того, чтобы возглавлять и формулировать альтернативные дипломатические решения конфликтов и войн», — подчеркнула она.

Перед избранием Коннолли неоднократно критиковала деятельность НАТО и указывала на связь между «имперской» активностью США и СВО.

Кэтрин Коннолли вступила в полномочия президента Ирландии 11 ноября. На инаугурации присутствовали также премьер-министр Ирландии Михол Мартин и другие члены кабмина, а также представители оппозиции и судьи.

На выборах в октябре Конноли удалось обойти кандидата от правящей партии Хизер Хамфрис, набрав 63,36% голосов.

Ранее российский посол заявил, что военный нейтралитет Ирландии превращается в формальность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами