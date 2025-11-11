Президент Ирландии заявила о приверженности военному нейтралитету

Президент Ирландии Кэтрин Коннолли заявила о приверженности сохранению военного нейтралитета страны. Ее слова приводит РИА Новости.

В своей речи на инаугурации политик подчеркнула, что Ирландия бережно хранит традиции нейтралитета и непрерывно ведет миротворческую деятельность с 1958 года.

«Ирландия имеет особенно хорошие возможности для того, чтобы возглавлять и формулировать альтернативные дипломатические решения конфликтов и войн», — подчеркнула она.

Перед избранием Коннолли неоднократно критиковала деятельность НАТО и указывала на связь между «имперской» активностью США и СВО.

Кэтрин Коннолли вступила в полномочия президента Ирландии 11 ноября. На инаугурации присутствовали также премьер-министр Ирландии Михол Мартин и другие члены кабмина, а также представители оппозиции и судьи.

На выборах в октябре Конноли удалось обойти кандидата от правящей партии Хизер Хамфрис, набрав 63,36% голосов.

Ранее российский посол заявил, что военный нейтралитет Ирландии превращается в формальность.