МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы

Щетинин: Россия солидарна с народом Венесуэлы и поддерживает ее лидера Мадуро

Россия солидарна с народом Венесуэлы и поддерживает президента республики Николаса Мадуро. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Венесуэла в настоящий момент «подвергается неприкрытому политическому давлению и военному шантажу».

В конце ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно ведут патрулирования районов вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

