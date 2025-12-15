На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали о возможной «сделке» Зеленского с Трампом

Депутат Белик: отказываясь от вступления в НАТО, Зеленский хочет уступок от США
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Отказываясь от НАТО, украинский лидер Владимир Зеленский ждет уступок со стороны США по вопросам прекращения огня на Украине и поддержки позиции Киева по проблеме территорий. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Отказ от вступления Украины в НАТО вполне может быть уступкой, в обмен на которую Зеленский ждет уступок со стороны США. В частности, он продолжает требовать прекращения огня под разными предлогами, в том числе под предлогом проведения выборов, и не желает оставлять Донбасс. Что будет дальше ‐ покажет сегодняшнее продолжение переговоров», — подчеркнул он.

По словам Белика, Зеленский уступает то, от чего ему «наименее сложно отказаться», придерживая более серьезные вопросы «в рукаве».

Депутат напомнил, что Зеленский за все время с начала СВО несколько раз менял свое мнение относительно вопроса о вступлении Украины в НАТО.

«Это вопрос для главы киевского режима не столь принципиальный, как вопрос территорий, поэтому он часто манипулирует им», — подытожил он.

15 декабря агентство Reuters писало, что украинский лидер Владимир Зеленский перед переговорами в Берлине предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

Ранее Зеленский очертил «красную линию» Украины на переговорах в Берлине.

