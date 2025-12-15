На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автопром назван худшей отраслью промышленности России в 2025 году

ЦСР назвал автопром России худшей отраслью страны
true
true
true
close
Cfoto/Global Look Press

Российский автопром стал самой худшей отраслью промышленности в 2025 году. Об этом сообщают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), которые представили аналитический обзор «Тормозной путь».

«Исследование показывает, что отрасль переживает не циклическую коррекцию, а структурный кризис, который может стать опережающим индикатором общеэкономических проблем. По данным Росстата, за январь-октябрь 2025 года производство автотранспортных средств сократилось на 22,2% в годовом выражении, при этом только в октябре спад достиг 38,4%. Это наихудший результат среди всех промышленных отраслей», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, за 10 месяцев текущего года производство легковых машин сократилось на 9,6%, а их продажи снизились на 17,8% за 11 месяцев. Отмечается, что объем выдачи автокредитов упал на 28,5%. Специалисты наблюдают спад в производстве грузовиков, как крупнотоннажных, так и среднетоннажных, а в сегменте спецтехники — снижение продаж, при этом производство ключевых видов техники упало на 20-50% по различным номенклатурам.

Ранее россиянам объяснили, в каком случае цены на ОСАГО вновь подскочат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами