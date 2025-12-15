Автопром назван худшей отраслью промышленности России в 2025 году

Российский автопром стал самой худшей отраслью промышленности в 2025 году. Об этом сообщают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), которые представили аналитический обзор «Тормозной путь».

«Исследование показывает, что отрасль переживает не циклическую коррекцию, а структурный кризис, который может стать опережающим индикатором общеэкономических проблем. По данным Росстата, за январь-октябрь 2025 года производство автотранспортных средств сократилось на 22,2% в годовом выражении, при этом только в октябре спад достиг 38,4%. Это наихудший результат среди всех промышленных отраслей», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, за 10 месяцев текущего года производство легковых машин сократилось на 9,6%, а их продажи снизились на 17,8% за 11 месяцев. Отмечается, что объем выдачи автокредитов упал на 28,5%. Специалисты наблюдают спад в производстве грузовиков, как крупнотоннажных, так и среднетоннажных, а в сегменте спецтехники — снижение продаж, при этом производство ключевых видов техники упало на 20-50% по различным номенклатурам.

