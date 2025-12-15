На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МАГАТЭ рассказали о диалоге с Тегераном об иранской ядерной программе

Гросси: МАГАТЭ ведет диалог с Ираном, но уровень сотрудничества ограничен
true
true
true
close
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет диалог с Ираном, но уровень сотрудничества ограничен. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

«Мы начали диалог с Ираном. Я нахожусь в очень регулярном контакте с министром иностранных дел и другими официальными лицами, однако уровень сотрудничества остается ограниченным. В этом и состоит нынешняя ситуация», — сказал он.

16 ноября замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы с «евротройкой» (Франция, Германия, Великобритания). По его словам, данное решение было принято после того, как страны попытались задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении отмены санкций против Ирана. Против принятия проекта резолюции выступили представители Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне. Россия, Китай, Пакистан и Алжир поддерживали отмену санкций.

Ранее Лавров счел возмутительными попытки Запада возобновить санкции против Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами