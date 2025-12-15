В МАГАТЭ рассказали о диалоге с Тегераном об иранской ядерной программе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет диалог с Ираном, но уровень сотрудничества ограничен. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

«Мы начали диалог с Ираном. Я нахожусь в очень регулярном контакте с министром иностранных дел и другими официальными лицами, однако уровень сотрудничества остается ограниченным. В этом и состоит нынешняя ситуация», — сказал он.

16 ноября замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы с «евротройкой» (Франция, Германия, Великобритания). По его словам, данное решение было принято после того, как страны попытались задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении отмены санкций против Ирана. Против принятия проекта резолюции выступили представители Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне. Россия, Китай, Пакистан и Алжир поддерживали отмену санкций.

Ранее Лавров счел возмутительными попытки Запада возобновить санкции против Ирана.