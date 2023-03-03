10 лет для нобелевского лауреата. В Минске вынесли приговор Алесю Беляцкому

Суд Ленинского района Минска вынес приговор по уголовному делу нобелевского лауреата Алеся Беляцкого. Правозащитник получил десять лет лишения свободы, сообщает БелТА.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний с присоединением дополнительных наказаний окончательно определить наказание Беляцкому в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условии усиленного режима со штрафом в доход государства в размере пяти тысяч базовых величин на сумму 185 тыс. [белорусских] рублей», — огласила вердикт судья Марина Запасник.
Другие обвиняемые по делу незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович, Владимир Лабкович и Дмитрий Соловьев приговорены к девяти, семи и восьми годам лишения свободы соответственно.
Гособвинитель просил у суда определить Беляцкому наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, Стефановичу — 11 лет, Лабковичу — девять лет, а Соловьеву — 10 лет.
Приговор может быть оспорен в течение 10 суток.
Дело «Весны»
Фигурантам дела были предъявлены обвинения по статьям «контрабанда» и «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
Беляцкий, в частности, обвиняется в том, что с апреля 2016-го по июль 2021-го, действуя в составе организованной группы в качестве руководителя, перевез через границу крупную сумму денег для дестабилизации обстановки в Белоруссии.
В обвинении также указывалась, что Беляцкий продолжал действовать в Белоруссии от имени ликвидированного ОО «ПЦ «Вясна».
Он ввез в страну не менее €200 тысяч и $54 тыс., которые были выделены иностранными организациями-донорами. Средства должны были пойти «на дестабилизацию политической обстановки».
Правозащитников также обвинили в уклонении от уплаты налогов в 2013–2020 годах на общую сумму более $45 тыс. Кроме того, в генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что обвиняемые, в частности, оплачивали штрафы отдельных лиц за административные правонарушения, связанные с нарушением общественного порядка и установленного на территории страны порядка управления, а также другие правонарушения, «совершенные в связи с выражением протеста на действия государственных органов» страны.
Нобелевская премия
Беляцкий основал правозащитную организацию «Весна» весной 1996 года. Во время протестов 2020 года в Белоруссии он также стал членом Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса.
Правозащитника арестовали 15 июля 2021 года по уголовному делу о неуплате налогов. Тогда же возглавляемую им «Весну» лишили государственной аккредитации, а в отношении ее представителей началось уголовное преследование.
Девять организаций, в том числе «Весна», Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет и Белорусский ПЕН-центр, совместным заявлением признали Беляцкого политзаключенным.
В октябре 2022 года Беляцкий вместе с российским «Мемориалом» (признан в России иноагентом и ликвидирован) и украинским «Центром гражданских свобод» получил Нобелевскую премию мира. Нобелевский комитет пояснял, что стремился воздать должное «трем выдающимся борцам за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и Украине».