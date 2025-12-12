Стубб не исключил, что ЕС «в какой-то момент» начнет переговоры с Россией

Стубб: Европа может вести переговоры с Россией по миру на Украине

Не исключено, что «в какой-то момент» Европа начнет переговоры с Россией по урегулированию на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает РИА Новости.

«В настоящее время ответственность за переговоры с русскими лежит на США. Но я не исключаю, что европейцы тоже в какой-то момент будут вести переговоры с русскими», — подчеркнул он.

По словам Стубба, европейским лидерам необходимо «скоординироваться» для такого шага.

СМИ публиковали подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины.