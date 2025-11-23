На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине назвали символы «российского империализма»

На Украине Ломоносова и Лермонтова назвали символами «российского империализма»
true
true
true
close
Klara Bakalarova/Shutterstock/FOTODOM

На Украине русского ученого Михаила Ломоносова, а также поэта Михаила Лермонтова назвали якобы символами «российского империализма». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные украинского «Института национальной памяти».

В этот список вошли также поэт Александр Пушкин, живописец Василий Суриков и писатель Иван Тургенев. По законодательству Украины все объекты, посвященные этим лицам на территории страны, должны быть убраны из публичного пространства.

Кроме того, в списке украинского института оказались также адмирал Павел Нахимов, императоры Николай І и Николай ІІ, полководец Александр Суворов и император Петр І.

15 ноября в список лиц, пропагандирующих «российский империализм», вошли также лидеры народного ополчения в годы Смутного времени Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.

Недавно в Одессе заколотили досками памятник Александру Пушкину. Этот монумент ранее стал причиной конфликта между украинским военным и мэром Одессы Геннадием Трухановым, в результате чего президент Украины Владимир Зеленский снял градоначальника с должности.

Ранее на Украине признали Полтавскую битву пропагандой российского империализма.

