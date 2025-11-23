На Украине русского ученого Михаила Ломоносова, а также поэта Михаила Лермонтова назвали якобы символами «российского империализма». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные украинского «Института национальной памяти».
В этот список вошли также поэт Александр Пушкин, живописец Василий Суриков и писатель Иван Тургенев. По законодательству Украины все объекты, посвященные этим лицам на территории страны, должны быть убраны из публичного пространства.
Кроме того, в списке украинского института оказались также адмирал Павел Нахимов, императоры Николай І и Николай ІІ, полководец Александр Суворов и император Петр І.
15 ноября в список лиц, пропагандирующих «российский империализм», вошли также лидеры народного ополчения в годы Смутного времени Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.
Недавно в Одессе заколотили досками памятник Александру Пушкину. Этот монумент ранее стал причиной конфликта между украинским военным и мэром Одессы Геннадием Трухановым, в результате чего президент Украины Владимир Зеленский снял градоначальника с должности.
Ранее на Украине признали Полтавскую битву пропагандой российского империализма.