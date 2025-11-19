Мединский высмеял отмену Украиной имен императоров России

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский иронично отреагировал на решение Киева «отменить» имена российских императоров Николая I и Николая II, которые в списке запрещенных на Украине указаны как «Микола Перший» и «Микола Другий». Об этом политик написал в своей статье для kp.ru.

Особые заслуги, по словам Мединского, обнаружились у «Миколы» Гоголя (Николай Гоголь — прим. ред.) как известного «собирателя украинского фольклора».

»«Микола Перший» и «Микола Другий» — оба отныне на Украйне запрещены. Догадались, кто это)) Улыбнуло? Меня тоже», — написал помощник российского лидера.

Комментируя украинский список, Мединский подчеркнул, что до такого «прочтения русской классики» не доходило даже ведомство Геббельса. Политик полагает, что в этом Киев превзошел нацистов.

Мединский ранее назвал происходящие события на Украине трагедией не только для украинцев, но и для россиян. Он также заявил, что что поддерживает возвращение исторических русских названий на «Яндекс Картах» городам Украины, включая Днепропетровск и Елизаветград.

Ранее на Украине запретили Минина и Пожарского.