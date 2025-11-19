На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мединский высмеял отмену Украиной имен императоров России

Мединского рассмешила отмена Киевом имен российских императоров
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский иронично отреагировал на решение Киева «отменить» имена российских императоров Николая I и Николая II, которые в списке запрещенных на Украине указаны как «Микола Перший» и «Микола Другий». Об этом политик написал в своей статье для kp.ru.

Особые заслуги, по словам Мединского, обнаружились у «Миколы» Гоголя (Николай Гоголь — прим. ред.) как известного «собирателя украинского фольклора».

»«Микола Перший» и «Микола Другий» — оба отныне на Украйне запрещены. Догадались, кто это)) Улыбнуло? Меня тоже», — написал помощник российского лидера.

Комментируя украинский список, Мединский подчеркнул, что до такого «прочтения русской классики» не доходило даже ведомство Геббельса. Политик полагает, что в этом Киев превзошел нацистов.

Мединский ранее назвал происходящие события на Украине трагедией не только для украинцев, но и для россиян. Он также заявил, что что поддерживает возвращение исторических русских названий на «Яндекс Картах» городам Украины, включая Днепропетровск и Елизаветград.

Ранее на Украине запретили Минина и Пожарского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами