В Госдуме допустили «ликвидацию» Зеленского

Депутат Чепа допустил, что западные спецслужбы ликвидируют Зеленского
Thomas Peter/Pool/Reuters

На фоне коррупционного скандала в сфере энергетики президента Украины Владимира Зеленского могут как минимум отстранить от должности или «ликвидировать». Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Зеленскому грозит как минимум отстранение от должности и как максимум неутешительные последствия. Самое удобное в таком случае для западных спецслужб — это ликвидировать человека и обвинить в этом кого-то», — сказал Чепа.

Он указал на неустойчивость положения украинского лидера. По мнению депутата, соратники Зеленского не окажут ему поддержку из-за материальных интересов. Самое печальное для Зеленского – его «уберут от власти» из-за денег, а не из-за политики, заключил Чепа.

До этого бывший советник офиса президента Алексей Арестович назвал коррупционный скандал на Украине «началом конца» для Владимира Зеленского. По его мнению, расследование антикоррупционных органов Украины – способ воздействия на Зеленского со стороны США ради склонения к компромиссам в конфликте с Россией.

Ранее в Госдуме призвали изолировать Зеленского после известий о детских играх с мясорубкой.

