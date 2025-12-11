На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США назвали условие победы Германии в войне с Россией

NSJ: главным условием победы Германии над Россией является выстроенная логистика
true
true
true
close
Jonas Walzberg/Reuters

Главным условием победы Германии над Россией является выстроенная логистика. Об этом пишет обозреватель американского журнала National Security Journal (NSJ) Рубен Джонсон, побеседовавший с представителями оборонных ведомств стран НАТО, знакомых с планом OPLAN DEU в переводе с немецкого — «План оперативных действий в Германии».

«Коллективный военный потенциал (Североатлантического альянса. — «Газета.Ru») необходимо укреплять, расширять, снижать его уязвимость и обеспечивать резервирование на случай различных непредвиденных обстоятельств», — отметил Джонсон.

По словам обозревателя, президент России Владимир Путин преследует четкую цель. Он желает продолжать мобилизовывать больше солдат, продолжать наращивать вооружение и таким образом превзойти НАТО.

Он добавил, что в крупномасштабном конфликте решающее значение будет иметь логистическая мощь армии. Поэтому важно решить все логистические вопросы, чтобы «союзные силы не испытывали недостатка в материально-техническом обеспечении».

8 декабря обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт заявлял, что план НАТО под названием OPLAN DEU, в котором центральная роль отведена Германии на случай конфликта Европы с Россией, несостоятелен.

Ранее Медведев предупредил европейцев, что они «похоронят» свои экономики, если пойдут по пути Гитлера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами