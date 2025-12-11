Главным условием победы Германии над Россией является выстроенная логистика. Об этом пишет обозреватель американского журнала National Security Journal (NSJ) Рубен Джонсон, побеседовавший с представителями оборонных ведомств стран НАТО, знакомых с планом OPLAN DEU в переводе с немецкого — «План оперативных действий в Германии».

«Коллективный военный потенциал (Североатлантического альянса. — «Газета.Ru») необходимо укреплять, расширять, снижать его уязвимость и обеспечивать резервирование на случай различных непредвиденных обстоятельств», — отметил Джонсон.

По словам обозревателя, президент России Владимир Путин преследует четкую цель. Он желает продолжать мобилизовывать больше солдат, продолжать наращивать вооружение и таким образом превзойти НАТО.

Он добавил, что в крупномасштабном конфликте решающее значение будет иметь логистическая мощь армии. Поэтому важно решить все логистические вопросы, чтобы «союзные силы не испытывали недостатка в материально-техническом обеспечении».

8 декабря обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт заявлял, что план НАТО под названием OPLAN DEU, в котором центральная роль отведена Германии на случай конфликта Европы с Россией, несостоятелен.

Ранее Медведев предупредил европейцев, что они «похоронят» свои экономики, если пойдут по пути Гитлера.