Трамп заявил, что никогда не пил алкоголь

Трамп: я никогда в жизни не пил алкоголь и не принимал наркотики
Evan Agostini/AP

Президент США Дональд Трамп за свою жизнь ни разу не пробовал алкоголь, наркотики. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу GB News.

«Я никогда в жизни не пил и никогда не принимал наркотики», — сказал политик, отметив, что от дурных привычек трудно избавиться.

Трамп добавил, что всегда говорил детям — нет наркотикам, алкоголю и сигаретам. Если не начинаешь, то не будет этого долгого периода зависимости, добавил он.

В 2025 году американскому лидеру исполнилось 79 лет. 7 октября в интервью телеканалу Newsmax он заявил, что чувствует себя намного лучше, чем 30 лет назад. Таким образом он отреагировал на разошедшуюся в соцсетях теорию‎ заговора о тяжкой болезни. Ее сторонники утверждали, что республиканец уже несколько дней не появлялся на публике, и в обнародованных планах Белого дома его выступлений также нет.

В конце октября Трамп сообщил, что прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ), и ее результаты оказались идеальными.

Ранее Маск опубликовал кадр с вечеринки Эпштейна с участием Трампа.

