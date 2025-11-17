На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Rolex и золотой слиток»: в США раскрыли, как Швейцария добилась от Трампа снижения пошлин

Axios: Швейцария подарила Трампу часы Rolex и золотой слиток для снижения пошлин
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Швейцарские бизнесмены задобрили президента США Дональда Трампа дорогими подарками, чтобы добиться снижения импортных пошлин. Об этом сообщает американский портал Axios.

«Чтобы снизить пошлины, введенные президентом Трампом против Швейцарии, Берн отправил в Вашингтон делегацию промышленных магнатов с подарками — настольными часами Rolex, золотым слитком весом и множеством лести», — отмечается в материале.

Речь идет о золотом слитке весом один килограмм, который отмечен цифрами 45 и 47 в честь двух президентских сроков Трампа.

Как пишет издание, Трамп «обожает подобные угощения», и об этом уже знают все страны и компании, которые ищут расположения главы Белого дома.

6 ноября газета Tribune de Genève писала, что шесть глав швейцарских компаний на встрече с Трампом обсудили отмену тарифов на товары из Швейцарии. Встреча прошла 4 ноября в Овальном кабинете. В состав делегации входили преимущественно руководители транснациональных компаний со штаб-квартирой в Женеве. Альфред Гантнер, глава компании по управлению активами Partners Group, был единственным уроженцем Цюриха. Остальными были Жан-Фредерик Дюфур, глава Rolex, и его конкурент Иоганн Руперт, президент и основатель люксового конгломерата Richemont, в который входят Cartier, Piaget и Vacheron Constantin.

Ранее стали известны условия снижения США пошлин для Швейцарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами