«Rolex и золотой слиток»: в США раскрыли, как Швейцария добилась от Трампа снижения пошлин

Швейцарские бизнесмены задобрили президента США Дональда Трампа дорогими подарками, чтобы добиться снижения импортных пошлин. Об этом сообщает американский портал Axios.

«Чтобы снизить пошлины, введенные президентом Трампом против Швейцарии, Берн отправил в Вашингтон делегацию промышленных магнатов с подарками — настольными часами Rolex, золотым слитком весом и множеством лести», — отмечается в материале.

Речь идет о золотом слитке весом один килограмм, который отмечен цифрами 45 и 47 в честь двух президентских сроков Трампа.

Как пишет издание, Трамп «обожает подобные угощения», и об этом уже знают все страны и компании, которые ищут расположения главы Белого дома.

6 ноября газета Tribune de Genève писала, что шесть глав швейцарских компаний на встрече с Трампом обсудили отмену тарифов на товары из Швейцарии. Встреча прошла 4 ноября в Овальном кабинете. В состав делегации входили преимущественно руководители транснациональных компаний со штаб-квартирой в Женеве. Альфред Гантнер, глава компании по управлению активами Partners Group, был единственным уроженцем Цюриха. Остальными были Жан-Фредерик Дюфур, глава Rolex, и его конкурент Иоганн Руперт, президент и основатель люксового конгломерата Richemont, в который входят Cartier, Piaget и Vacheron Constantin.

