На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны условия снижения США пошлин для Швейцарии

TA: США предложили Швейцарии снижение пошлин в обмен на контроль инвестиций
true
true
true
close
Denis Balibouse/Reuters

Администрация США потребовала от Швейцарии согласовывать свою санкционную политику с Вашингтоном и усилить контроль над иностранными инвестициями в обмен на снижение пошлин на швейцарские товары. Об этом сообщает газета Tages-Anzeiger (TA) со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно изданию, соответствующие предложения обсуждались на встрече представителей швейцарского бизнеса с президентом США Дональдом Трампом 4 ноября. Вашингтон настаивает, чтобы Швейцария перенимала американские санкционные меры и предоставляла США возможность блокировать покупку стратегических предприятий иностранными компаниями, особенно китайскими.

Как отмечает издание, все политические силы Швейцарии отвергают эти требования. Tages-Anzeiger характеризует такой подход как типичный для Трампа, который использует торговые пошлины не только для коррекции торгового баланса, но и для достижения геополитических целей.

6 ноября газета Tribune de Genève писала, что шесть глав швейцарских компаний на встрече с Трампом обсудили отмену тарифов на товары из Швейцарии. Встреча прошла во вторник в Овальном кабинете. В состав делегации входили преимущественно руководители транснациональных компаний со штаб-квартирой в Женеве. Альфред Гантнер, глава компании по управлению активами Partners Group, был единственным уроженцем Цюриха. Остальными были Жан-Фредерик Дюфур, глава Rolex, и его конкурент Иоганн Руперт, президент и основатель люксового конгломерата Richemont, в который входят Cartier, Piaget и Vacheron Constantin.

Ранее Трамп пообещал каждому американцу более $2 тысяч.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами