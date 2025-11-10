Стали известны условия снижения США пошлин для Швейцарии

Администрация США потребовала от Швейцарии согласовывать свою санкционную политику с Вашингтоном и усилить контроль над иностранными инвестициями в обмен на снижение пошлин на швейцарские товары. Об этом сообщает газета Tages-Anzeiger (TA) со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно изданию, соответствующие предложения обсуждались на встрече представителей швейцарского бизнеса с президентом США Дональдом Трампом 4 ноября. Вашингтон настаивает, чтобы Швейцария перенимала американские санкционные меры и предоставляла США возможность блокировать покупку стратегических предприятий иностранными компаниями, особенно китайскими.

Как отмечает издание, все политические силы Швейцарии отвергают эти требования. Tages-Anzeiger характеризует такой подход как типичный для Трампа, который использует торговые пошлины не только для коррекции торгового баланса, но и для достижения геополитических целей.

6 ноября газета Tribune de Genève писала, что шесть глав швейцарских компаний на встрече с Трампом обсудили отмену тарифов на товары из Швейцарии. Встреча прошла во вторник в Овальном кабинете. В состав делегации входили преимущественно руководители транснациональных компаний со штаб-квартирой в Женеве. Альфред Гантнер, глава компании по управлению активами Partners Group, был единственным уроженцем Цюриха. Остальными были Жан-Фредерик Дюфур, глава Rolex, и его конкурент Иоганн Руперт, президент и основатель люксового конгломерата Richemont, в который входят Cartier, Piaget и Vacheron Constantin.

