Путин и Нетаньяху созвонились и обсудили Ближний Восток

Путин и Нетаньяху по телефону обсудили Ближний Восток и Сирию
Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Пресс-релиз опубликован на сайте Кремля.

Там отмечается, что политики обстоятельно обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Речь шла в том числе о ситуации в секторе Газа в связи с реализацией соглашения о прекращении огня в регионе. Лидеры также обсудили ядерную программу Ирана и содействие стабилизации в Сирии.

До этого Путин созвонился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они обсуждали развитие двусторонних отношений, вопросы обороны и безопасности, строительство нового энергоблока на Белорусской АЭС (атомной электростанции) в Островце и ситуацию на границе Союзного государства. Главы государств договорились более подробно обсудить эти темы в конце ноября — на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

Ранее в МИД Ирана рассказали, какое сообщение от Израиля передала Россия.

