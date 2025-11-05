На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин провел очное совещание Совбеза РФ

Путин очно собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности России
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом говорится на сайте Кремля.

На опубликованных в сети фотография можно увидеть, что совещание прошло в очном режиме. Во главе стола сидит российский лидер, а по бокам у него члены Совбеза, в том числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минобороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и др.

На этом совещании Владимир Путин, в частности, сообщил, что Россия соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не собирается его нарушать, однако готова принять ответные меры, если другие участники соглашения, в частности США, решат возобновить проведение испытаний. Это заявление прозвучало после того, как США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, неоснащенной зарядом.

5 ноября Путин поручил Минобороны и другим ведомствам проработать вопрос о возможной подготовке испытаний ядерного оружия. По словам главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, это процесс займет от нескольких месяцев до нескольких лет.

Ранее Белоусов предложил начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям.

