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В США сравнили Трампа с Гитлером

Клинтон: возможная победа Трампа на выборах будет похожа на приход Гитлера

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Sam Wolfe/Reuters

Бывший государственный секретарь США Хилари Клинтон в программе View сравнила возможную победу бывшего президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году с приходом к власти Адольфа Гитлера, передает РИА Новости.

По ее мнению, избрание Трампа главой Белого дома станет «концом для страны такой, какая она есть».

«Люди могут быть законно избраны, а потом они могут попытаться упразднить выборы, упразднить оппозицию, упразднить свободную прессу. Вот Гитлер был избран должным образом», — сказала Клинтон.

Она считает, что Трамп, став президентом, «бросит в тюрьму людей, несогласных с ним», закроет законные средства массовой информации и сделает все возможное для подрыва верховенства закона.

«Потом неожиданно кто-то с такими тенденциями — диктаторскими, авторитарными — скажет так: «Мы закроем это, поместим этих людей в тюрьму», — добавила она.

В октябре Верховный суд США отклонил ходатайство с требованием наложить запрет на участие в выборах экс-президента Штатов Дональда Трампа.

Ранее Трамп назвал имя настоящего руководителя США.

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