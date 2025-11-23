На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине назвал перемирие условием переговоров об обмене территориями

Bloomberg: Киев назвал перемирие условием старта диалога об обмене территориями
true
true
true
close
NurPhoto/Getty Images

Украинская делегация назвала перемирие условием начала переговоров об обмене территориями с РФ. Об этом пишет Bloomberg.

При поддержке Брюсселя в альтернативном предложенному администрацией президента США Дональда Трампа плане по урегулированию Киев требует от Вашингтона гарантии безопасности, аналогичные пятой статье Устава НАТО.

Также план предполагает, что Украина не будет уступать РФ территории, которые те не заняла на поле боя.

23 ноября в Женеве продолжатся переговоры, направленные на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В совещании примет участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудят мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Перед встречей с американцами украинская делегация провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Ранее Евросоюз выступил против изменений границ Украины и ограничения численности ВСУ.

