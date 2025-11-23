На Украине назвал перемирие условием переговоров об обмене территориями

Украинская делегация назвала перемирие условием начала переговоров об обмене территориями с РФ. Об этом пишет Bloomberg.

При поддержке Брюсселя в альтернативном предложенному администрацией президента США Дональда Трампа плане по урегулированию Киев требует от Вашингтона гарантии безопасности, аналогичные пятой статье Устава НАТО.

Также план предполагает, что Украина не будет уступать РФ территории, которые те не заняла на поле боя.

23 ноября в Женеве продолжатся переговоры, направленные на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В совещании примет участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудят мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Перед встречей с американцами украинская делегация провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Ранее Евросоюз выступил против изменений границ Украины и ограничения численности ВСУ.