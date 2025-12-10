Песков заявил, что Россия не работает над перемирием с Украиной

Песков об энергетическом перемирии: Россия работает над миром, а не перемирием

Россия не работает над перемирием с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, комментируя предложение Киева об энергетическом перемирии.

«Оставлю нюансы. Мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый мир, достигнутый за счет подписания документов приоритетен», — сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявление украинской стороны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности энергетического перемирия в случае готовности России.

Он также рассказал, что Украина работает над обновленным мирным планом США. Документ будет передан американской стороне в ближайшее время, добавил украинский лидер.

В ноябре украинская делегация на обсуждении американского мирного плана в Женеве назвала перемирие условием начала переговоров об обмене территориями с Россией.

Ранее депутат Колесник счел возможным новогоднее перемирие.