На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что Россия не работает над перемирием с Украиной

Песков об энергетическом перемирии: Россия работает над миром, а не перемирием
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Россия не работает над перемирием с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, комментируя предложение Киева об энергетическом перемирии.

«Оставлю нюансы. Мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый мир, достигнутый за счет подписания документов приоритетен», — сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявление украинской стороны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности энергетического перемирия в случае готовности России.

Он также рассказал, что Украина работает над обновленным мирным планом США. Документ будет передан американской стороне в ближайшее время, добавил украинский лидер.

В ноябре украинская делегация на обсуждении американского мирного плана в Женеве назвала перемирие условием начала переговоров об обмене территориями с Россией.

Ранее депутат Колесник счел возможным новогоднее перемирие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами