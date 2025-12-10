В Кремле напомнили слова Путина о выборах на Украине

Песков: о необходимости провести выборы на Украине давно говорили Путин и Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп давно говорили о необходимости провести выборы главы государства на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

По словам представителя Кремля, российская сторона пока не обсуждала с Вашингтоном заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к выборам.

9 декабря Трамп и заочно подискутировали о необходимости проведения на Украине выборов президента. Американский лидер выразил мнение, что сделать это давно пора, Зеленский в ответ заявил, что он готов, но только при определенных условиях. По его словам, «есть два вопроса»: безопасность и законность.

Политик отметил, что нужно понимать, как провести выборы «под ударами, под ракетами» и как организовать голосование находящихся на фронте военных. Кроме того, нужно определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

