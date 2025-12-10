В Брянской области объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — говорится в посте.

Также губернатор напомнил номер экстренных служб.

Через несколько минут Богомаз объявил об отмене ракетной опасности.

«Внимание! Внимание! Отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении.

Утром 10 декабря власти Брянской области объявили на территории региона режим беспилотной опасности.

Минобороны ранее сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили 20 украинских беспилотников над российскими регионами. По информации ведомства, 16 БПЛА сбито в Брянской области, два — в Калужской области, и по одному в Белгородской и Московской областях.

Ранее российские ПВО сбили 38 дронов за шесть часов.