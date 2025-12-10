Мать Костылевой назвала одно условие, при котором фигуристка может остаться у Плющенко

Мать Костылевой о возможном возвращении к Плющенко: Лена, конечно, скучает

Мать 14-летней чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой Ирина рассказала, при каком условии возможно продолжение сотрудничества с тренером Евгением Плющенко. Ее слова передает Sport24.

«Условие одно — работа на льду на результат. Все остальное у Плющенко было. По Плющенко Лена, конечно, скучает. Все время сравнивает с его подходом к прыжкам»,— рассказала Ирина Костылева.

8 декабря мать Елены Костылевой Ирина заявила об отказе от предложений руководства академии и намерении найти для дочери новую школу. В тот же день Евгений Плющенко принял решение не продолжать тренерскую деятельность с Еленой Костылевой.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После этого продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

27 ноября мать Костылевой сообщила о выселении с территории академии «Ангелы Плющенко».

Ранее стало известно о частой смене Костылевой школ со скандалом.