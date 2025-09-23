Мэр Львова рассказал подробности о найденном в его кабинете «жучке»

Мэр Львова заявил, что прослушку в его кабинете нашли после визита премьера

Мэр Львова Андрей Садовый заявил в интервью «Украинской правде», что прослушка в его кабинете было найдена после того, как в нем побывали премьер-министр Украины Юлия Свириденко и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

По словам градоначальника, за последний месяц у него были встречи не только с премьером и спикером парламента, но и с другими иностранными гостями.

«Если эти разговоры станут публичными, это нехорошо. Хотя мы, честно говоря, ничего там особенного не говорили», — сказал Садовый.

Как отмечает мэр Львова, нет никаких подтверждений, что устройство было установлено по решению суда. Кабинет, по словам Садового, — это режимный объект. Чтобы установить в нем такое прослушивающее устройство, должны были быть задействованы серьезные ресурсы. Но учитывая, как некачественно это устройство было вмонтировано, возникает вопрос ко всему остальному, отметил глава города.

17 сентября Андрей Садовый заявил, что в его кабинете было обнаружено прослушивающее устройство. Он довольно подробно на видео показал «жучок» и то, как он был неаккуратно встроен в зарядный блок для радиотелефона. Как заявил тогда мэр, телефон был в ремонте из-за того, что начал глючить и в итоге после ремонта получили неожиданный «сюрприз» внутри. Позднее сообщалось, что СБУ начали расследование по данному инциденту.

Ранее на Украине нашли прослушку в квартире близкого к Зеленскому бизнесмена Миндича.