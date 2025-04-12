Лавров заявил, что НАТО должны были распустить еще в XX веке

Лавров: НАТО должно было прекратить свое существование после распада СССР

Североатлантический альянс должен был быть распущен после того, как СССР и его военный блок прекратили свое существование. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает «Коммерсантъ».

В субботу, 12 апреля, глава российского внешнеполитического ведомства выступил на Анталийском дипломатическом форуме. Мероприятие проходит в Турции в период с 11 по 13 апреля.

«НАТО должен был быть распущен», — сказал Лавров, отвечая на вопрос модератора о стратегии западных геополитических институтов по осуществлению политики в сфере безопасности.

Министр подчеркнул, что Североатлантический альянс должен был перестать существовать сразу после распада Организации Варшавского договора (ОВД). Последняя представляла собой военный союз европейских социалистических государств при ведущей роли СССР и существовала до 1 июля 1991 года.

Как отметил министр, из-за распада ОВД в мире была разрушена устоявшаяся политическая система. Также пропала и угроза безопасности, для противостояния которой был создан НАТО.

Несмотря на это, Североатлантический альянс до сих пор существует. Более того, НАТО выбрал «провальную» стратегию и объявил себя гарантом безопасности в Европе, резюмировал Лавров.

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