В Европе отвергли «новую Ялту»

Глава МИД Норвегии Барт Эйде заявил, что Европа отвергнет «новую Ялту»
Kira Hofmann/Kira Hofmann/photothek.de/Global Look Press

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что мир на Украине должен быть справедливым и длительным, а также отверг договоренности по типу «новой Ялты», имея в виду Ялтинскую конференцию. Его слова приводит «Европейская правда».

«Ключевой вопрос – чтобы мир был справедливым и длительным. Это – вопрос будущего Украины, но также это вопрос будущего Европы. Мы не примем никакую «новую Ялту», — заявил он.

По словам главы МИД Норвегии, архитектура безопасности строится не только по окончании боевых действий, но и на «финальных стадиях войны», поэтому задача Европы – поддерживать Украину «сильной».

Инфраструктура безопасности Европы определяется в ходе конфликта на Украине, подчеркнул министр.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «менталитет России» со времен Ялтинской конференции не изменился, и она якобы продолжает рассматривать Европу с точки зрения раздела на сферы влияния. Она подчеркнула, что соглашение о мире на Украине должно быть справедливым и прочным, обеспечивая республике и Европе «реальную безопасность».

Ранее Британия пообещала помочь «снова включить свет» на Украине.

