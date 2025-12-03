Норвегия выделит полмиллиарда долларов на закупку вооружения США для Украины

Норвегия выделит $500 млн на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявил министр иностранных дел королевства Эспен Барт Эйде, передает РИА Новости.

Инициатива по оказанию военной помощи Украине предусматривает, что Соединенные Штаты не оказывают прямую помощь украинской стороне, а поставляет оружие через европейские страны.

«Сегодня Норвегия объявит о дополнительной помощи в размере $500 млн США для программ PURL, распределенных в двух пакетах: один — совместно с Германией и Польшей, другой — совместно с Германией и Нидерландами», — заявил Эйде.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не могли бы вечно финансировать Украину.

26 ноября телеканал NBC сообщил, что Соединенные Штаты предупредили Украину о том, что больше не в состоянии обеспечить непрерывные поставки оружия и систем противовоздушной обороны для эффективной защиты ее инфраструктуры.

Ранее в МИД Норвегии заявили, что переданная Украине помощь могла быть расхищена.