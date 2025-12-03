На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Норвегия выделит полмиллиарда долларов на закупку вооружения США для Украины

Глава МИД Эйде: Норвегия выделит $500 млн на закупку оружия США для Украины
true
true
true
close
Depositphotos

Норвегия выделит $500 млн на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявил министр иностранных дел королевства Эспен Барт Эйде, передает РИА Новости.

Инициатива по оказанию военной помощи Украине предусматривает, что Соединенные Штаты не оказывают прямую помощь украинской стороне, а поставляет оружие через европейские страны.

«Сегодня Норвегия объявит о дополнительной помощи в размере $500 млн США для программ PURL, распределенных в двух пакетах: один — совместно с Германией и Польшей, другой — совместно с Германией и Нидерландами», — заявил Эйде.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не могли бы вечно финансировать Украину.

26 ноября телеканал NBC сообщил, что Соединенные Штаты предупредили Украину о том, что больше не в состоянии обеспечить непрерывные поставки оружия и систем противовоздушной обороны для эффективной защиты ее инфраструктуры.

Ранее в МИД Норвегии заявили, что переданная Украине помощь могла быть расхищена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами